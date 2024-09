Cursos gratuitos: Prefeitura e Senac seguem com inscrições abertas

São vagas disponíveis para os cursos de Modelista de Malharia e Manicure e Pedicure; aulas previstas para iniciarem dia 9 de setembro no CTMO

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Senac, segue com inscrições abertas para cursos gratuitos de Modelista de Malharia e também de Manicure e Pedicure. As aulas estão previstas para iniciarem na próxima segunda-feira (9/9) e serão realizadas no CTMO, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 4.497, anexo à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Interessados devem se inscrever no próprio CTMO, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, portando RG e CPF. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3406-1488 (ramal 29).

Modelista de Malharia

As vagas são para pessoas com idade a partir de 16 anos e que estejam cursando o Ensino Fundamental II. Será ministrado de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, totalizando carga de 180 horas.

Entre os conteúdos oferecidos estão temas como: tomar medidas corporais de clientes; tipos de tecidos de malha: caimento, cálculo e elasticidade; noções de geometria: ponto, reta, plano, ângulos e formas geométricas; tipos de volume: evasês, pences, bufantes, franzidos, recortes; entre outros.

Manicure e Pedicure

Será realizado de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, a interessados com idade acima de 18 anos e que possuam Ensino Fundamental Completo.

O cronograma conta com conteúdo como planejamento de carreira; utilização de instrumentos, equipamentos e produtos; conceitos sobre anatomia e patologia da pele e das unhas; higienização e esterilização das unhas; entre outros.