Oficinas culinárias gratuitas serão oferecidas aos alunos e à comunidade no dia 20 de junho, no Campus Centro; inscrições já estão abertas

O curso de Nutrição da UNIFEV oferecerá, no dia 20 de junho, três oficinas culinárias gratuitas. As atividades integram o XI Festival Gastronômico de Outono de Votuporanga, promovido pela graduação.

As capacitações, abertas à comunidade, serão realizadas das 18h30 às 22h30, no Laboratório de Técnicas Dietéticas e Práticas Gastronômicas da UNIFEV, no Campus Centro. Os interessados devem se inscrever no site: unifev.edu.br/festagastro22, até o dia 24 de maio, e alunos da Instituição também podem se inscrever por meio do Portal. As vagas são limitadas.

De acordo com a coordenadora do curso de Nutrição e responsável pelas atividades, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, três receitas diferentes serão elaboradas. “Além de aproveitar a oportunidade para divulgar a importância do nosso curso para a comunidade, iremos atender pessoas que querem conhecer novas preparações culinárias. Durante a pandemia da Covid-19, muitos se reencontraram com a cozinha e passaram a desfrutar de momentos felizes ao redor da mesa. Os participantes vão aprender a preparar um menu delicioso com risoto de filé mignon e parmesão, sopa de lentilha e capeletti”, finalizou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990.