Coronavírus: Santa Casa de Votuporanga tem 90% dos leitos de UTI e 60% das alas ocupadas

Ainda segundo informações, n a UTI, dois pacientes são de Votuporanga (do total de 8); já os demais são da região. Na enfermaria, cinco são votuporanguenses (totalizando 9).

Na coletiva de imprensa concedida neste domingo (31), pelo prefeito de Votuporanga/SP, João Dado e secretária de saúde, Márcia Reina, uma afirmação do gestor municipal chamou a atenção, quando a ocupação dos leitos da Santa Casa local, no que tange especificamente as vagas para tratamento do Covid-19.

Nesta segunda-feira (1º), informações do centro médico dão conta de que 90% dos leitos da UTI já estão ocupados por COVID-19; índice alto também nas alas, que já atinge 60% das vagas.

Contudo, a Santa Casa de Votuporanga possui 15 leitos de enfermaria e, outros 10 leitos de UTI para o enfrentamento ao Coronavírus.