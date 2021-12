Iniciativas foram realizadas em parceria com a Saev Ambiental, o Condema, o CREA-SP e a Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga

O curso de Agronomia da UNIFEV realizou diversas atividades acadêmicas neste encerramento de semestre. As iniciativas ocorreram em parceria com a Saev Ambiental e o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Condema), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP) e a Etec “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” – Núcleo Rural.

Na última semana, alunos da graduação, em parceria com a Saev e o Condema, participaram de uma ação socioambiental de plantio de mudas para a preservação da nascente e do córrego, próximos à avenida “Prefeito Mário Pozzobon”, em área verde situada entre a Cidade Universitária e a Pista de Skate Park Votuporanga, sob a supervisão da Profa. Mariane Barbará.

Em outra oportunidade, foi realizado aos formandos de 2021 e egressos de 2020, o curso: “Legislação Profissional – CREA”, pela Plataforma Teams, que contou com as orientações do convidado especial Prof. Dr. Glauco Eduardo Pereira Cortez. Cortez é graduado em Agronomia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FACV) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Campus de Jaboticabal; Mestre em Agronomia (Produção Vegetal) pela FCAV-Unesp; e Doutor em Agronomia (Produção Vegetal) pela FCAV – Unesp. Atualmente, é professor da Unesp de Jaboticabal e conselheiro do CREA-SP.

Em encontro organizado pelo coordenador Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, a colaboradora do Centro Universitário de Votuporanga e advogada, Dra. Carla Roberta de Carvalho, ministrou uma palestra sobre “Saúde e Segurança no Trabalho Rural (NR 31 atualizada)” aos alunos do curso de Técnico em Zootecnia, da Etec.

Para Delavale, os acontecimentos foram um aquecimento para uma retomada produtiva no próximo ano. “Todas as atividades realizadas, recentemente, evidenciam a potência do curso por meio de suas parcerias com instituições importantes”, destacou o coordenador.