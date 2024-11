Projeto “Agronomia na Prática” teve início em 26 de outubro e se estenderá até 7 de dezembro, com o objetivo de realizar a manutenção e a implantação de novas espécies na horta cultivada na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga

O curso de Agronomia da Unifev deu início, no dia 26 de outubro, a mais uma edição do projeto “Agronomia na Prática – Horta na Apae”. Até 7 de dezembro, os estudantes cultivarão a horta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga, plantando e acompanhando o desenvolvimento de diversas espécies de hortaliças, desde a semeadura até a colheita.

Sob a orientação da Profa. Dra. Laís Naiara Honorato Monteiro, docente responsável pela atividade, o projeto proporciona a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos sobre agricultura, cultivando alimentos frescos e nutritivos. “Com a horta da Apae de Votuporanga, proporcionaremos aos nossos graduandos a oportunidade de realizar estágios em campo, enquanto contribuímos para a inclusão social e a educação ambiental. As atividades práticas de cultivo de hortaliças estimularão o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e sociais dos alunos da entidade, além de promover a sustentabilidade”, acrescentou.

Conforme o coordenador em exercício do curso de Agronomia, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, além de beneficiar a Apae com toda a sua produção, a iniciativa proporciona uma experiência inclusiva e educativa, incentivando a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. “As atividades práticas de horticultura são terapêuticas e permitem que os alunos da associação trabalhem diversas habilidades de forma natural e adaptada às suas necessidades. A participação dos estudantes da Unifev nesse projeto enriquece a experiência de todos, fortalecendo os laços entre a universidade e a comunidade e ampliando nosso trabalho de responsabilidade social”, encerrou.