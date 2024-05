Cultura e Turismo: Secretaria realiza 9ª Mostra de Dança

Programação conta com oficinas de formação no Parque da Cultura e apresentações no Centro de Convenções

Desde o início desta semana a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga vem realizando Atividades de Formação com artistas locais no Parque da Cultura. As oficinas compõem o cronograma da 9ª Mostra de Dança, evento gratuito, aberto à toda a população e que segue até o fim de semana. Entre as performances programadas para o sábado (25/5) e domingo (26/5), no Centro de Convenções, estão as atrações do Palco Aberto e apresentações dos artistas selecionados no Edital. As apresentações no Centro de Convenções iniciarão às 19h30.

“Procuramos sempre desenvolver projetos que incentivem os artistas locais, a Mostra de Dança é mais um evento que promovemos com intuito não só de fomentar o trabalho dos nossos artistas mas também de oferecer oportunidades para que novos talentos se desenvolvam e conquistem espaço levando para os palcos o nome da nossa cidade”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Atividades de Formação

H2P Connection

Alessandro Francisco Martins

Data: 22/5

Horário: 17h

Local: Varanda Cultural – Parque da Cultura

Grand Jeté Fisio

Helen Borim Gorga

Data: 23/5

Horário: 16h

Local: Sala de Oficinas – Parque da Cultura

Dance Mais

Alma Gêmea

Data: 24/5

Horário: 8h

Local: Sala de Oficinas – Parque da Cultura

Jazz Contemporâneo

Lais Dias dos Reis

Data: 25/5

Horário: 15h30

Local: Sala de Oficinas – Parque da Cultura

Explorando o Ritmo e a Expressão Corporal

Maykol Douglas Oliveira Cruz

Data: 26/5

Horário: 15h

Local: Sala de Oficinas – Parque da Cultura

Ritmos

Amanda Cunha dos Santos

Data: 26/5

Horário: 16h

Local: Área externa/garagem – Parque da Cultura

Movimento em Família: Dança Para Pais e Filhos

Naomi Ribeiro da Silva Nunes

Data: 26/5

Horário: 16h15

Local: Sala de Oficinas – Parque da Cultura

Atividades de Apresentações – Palco Aberto

Sábado (25/5)

Horário: 19h30

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Ákila da Silva Manzano

“Melody ofheartbeat”

Studio de dança Mariana Maricato

“Ritmo e poesia”

Naomi Ribeiro

Mãe e Filha

Ákila da Silva Manzano

“Stand by me”

Studio de dança Mariana Maricato

“Aranhas”

Jonathan Marques

“Instável”

Naomi Ribeiro

Precisamos falar sobre o amor

Mariana Puerta

“Too early”

Cia Simone Nogueira de Dança

“Ao som do Derbak”

Studio de dança Mariana Maricato

“Velha roupa colorida”

Ákila da Silva Manzano

“Mípasión”

Studio da dança Mariana Maricato

“Vilarejo”

Sarah Tinel

“Maria-Hwasa(KPOP)”

Lorena Cunha

“Piloto automático”

Studio de dança Mariana Maricato

“Milagreiro”

Apresentações dos artistas selecionados no Edital

Domingo, 26/5

Horário: 19h30

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Mariana Maricato

Rei do show

Júlia Guimarães Riva

Harvest Dance

Helen Borim Gorga

Enquanto você está longe

Kauane Beletate

Chiquitita

Lyandra Gabriela Inamorato Comino

As vezes bate uma saudade

Amanda Cunha dos Santos

Memórias.

Amanda Borim Matsumoto

Te quiero

Jéssica Correia Lemes Leal

Arabian Nighits

Maria Rita Canassa Felisbino da Silva

Duo

Mariana Maricato

Rei Leão

Jéssica Correia Lemes Leal

El Alem Allah

Amanda Borim Matsumoto

We Will Rock You

Kauane Beletate

Chicago

Lais Dias dos Reis

Seu jeito de Amar

Júlia Guimarães Riva

Alf Leila We Leila

Alma Gêmea

Viva o Rock