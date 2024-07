Cronograma de férias no Parque da Cultura vai de 10 a 28 de julho

Atividades serão voltadas para crianças e também para público em geral

O período de férias chegou e, pensando nisso, a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou um cronograma especial com atividades que vão de 10 a 28 de julho. Durante a semana, no período das 14h às 16h30, os monitores do Parque da Cultura disponibilizarão desenhos gratuitos para as crianças colorir.

Outra atividade que será trabalhada será a montagem coletiva de um quebra-cabeças com mais de duas mil peças. Além destas ações, o Cinema do Parque também traz sessões especiais. Confira a programação:

Quinta-feira (11/07), às 15h

Filme: Os Sem Floresta (Classificação Livre)

Terça-feira (23/07), às 15h

Filme: A fuga das galinhas: A ameaça dos nuggets (Classificação Livre)

Quinta-feira (25/07), às 15h

Filme: Viagem de Chihiro (Classificação Livre)

Parque das Artes

No fim de semana dos dias 20 e 21 de julho, o público pode conferir mais uma edição do tradicional Parque das Artes que estará recheado com atrações para toda a família. O cenário gastronômico e artesanal reunirá diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música.

No espaço interno, no Centro de Cultura e Turismo, o público contará com uma culinária diversificada, através de comidas artesanais, oficinas culturais e feira de artesanato. Já no espaço externo, destinado aos trailers de comidas e bebidas, também haverá shows musicais e diversão para as crianças.

Para mais informações sobre as atividades que serão realizadas no Parque da Cultura o telefone para contato é (17) 3405-9670.