Criança que ‘sumiu’ é encontrada 3,4 km de distância do local do desaparecimento na região

Menino de oito anos havia desaparecido em uma mata no bairro Porto Real, em Araçatuba/SP.

Um menino de oito anos que havia desaparecido nesta segunda-feira (20) em uma mata no bairro Porto Real, em Araçatuba/SP, foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança comunicou o desaparecimento e tinha visto o menino entrar na mata.

Os bombeiros e a polícia chegaram a realizar buscas pelo local.

A criança foi encontrada no bairro São José, cerca de 3,4 quilômetros de distância do local do desaparecimento. Apesar do susto, o menino passa bem.

FONTE: Informações | sbtinterior.com