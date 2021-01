Criança é constrangida por homem nu durante live em família

Uma menina de apenas 10 anos de idade foi constrangida por um homem nu que invadiu uma live que a garota exibia na presença dos familiares no aplicativo Instagram. O caso aconteceu na noite do último domingo (3), no bairro Morada do Sol, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a criança estava na casa dos tios com os familiares na piscina, quando decidiu fazer uma live no Instagram. Em determinado momento, um desconhecido invadiu a exibição e mostrou os órgãos sexuais.

O tio da menina informou aos policiais que a situação foi tão rápida, que apenas a menina conseguiu ver as imagens.

O homem pegou o celular da mão da criança e encontrou áudios com mensagens eróticas e constrangedoras, de conteúdo adulto, feitas pelo suspeito e enviadas à menina. Os tios da menina conseguiram identificar o autor e repassaram as informações para a polícia.