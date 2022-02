Criança de dois anos morre por afogamento em Santa Fé do Sul

Otto Vanin Beirigo, de dois anos, morreu no Hospital de Criança e Maternidade em Rio Preto (SP), depois de ficar 24 horas internado na UTI por causa de afogamento.

O acidente ocorreu no sábado (19) na casa dele em Santa Fé do Sul (SP), a família encontrou a criança dentro da piscina submerso, ele foi socorrido e levado ao pronto socorro da cidade, e teve duas paradas cardíacas. Otto foi transferido para o HCM em Rio Preto, e estava na UTI com ventilação mecânica mas não resistiu.

Nesta domingo (20) pela manhã os médicos constataram a morte da criança. O corpo foi levado para a cidade Natal, Araraquara (SP) e será enterrado hoje (21)

TVC INTERIOR