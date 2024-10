Criança de apenas 2 anos é encontrada ‘roxa’ pela mãe e morre em hospital

Um menino de apenas 2 anos de idade morreu nesta terça-feira (15) em uma unidade de saúde de Rio Preto. A criança foi socorrida por policiais no bairro Chácara Municipal. De acordo com informações do registro policial, a mãe da criança a encontrou ‘roxa’ na cama. O caso vai ser investigado.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era por volta de 9h, quando foram acionados via rádio para uma ocorrência envolvendo uma criança pequena, que já era socorrida naquele momento. Ao chegarem no local, agentes se depararam com outra viatura da Polícia Militar, já saindo, com destino ao HCM. No trajeto, uma das policiais que atenderam a chamada realizou a ressuscitação cardiorrespiratória e a criança foi deixada no Hospital da Criança e Maternidade.

Em contato com a mãe, muito abalada, disse que “na véspera, passou a apresentar quadro de infecção, tendo ministrado medicação dipirona. O menino não quis se alimentar e dormiu. Ao acordar, verificou que ele estava deitado de bruços. Ao se aproximar, viu que estava ‘roxo’, solicitando imediatamente socorro atrás do fone 190”.

Acrescentou que “enquanto aguardava a chegada de ajuda, tentou manobra de ressuscitação e quando a policial feminina chegou, o bebê estava no colo dela. A agente pegou a criança e se dirigiu imediatamente para o HCM”.

Militares informaram que enquanto ainda estavam na casa da vítima, foram informados que a criança morreu na unidade de saúde. A Polícia Científica esteve no endereço e realizou os testes necessários e os documentos foram encaminhados para o distrito policial correspondente a área dos fatos, que vai apurar o caso. Gazeta de Rio Preto