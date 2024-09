Criança de 7 anos fica em coma após acidente em escola de Onda Verde

Uma menina de 7 anos passou por momentos de terror após sofrer um acidente dentro de sua escola em Onda Verde, no interior de São Paulo. A criança caiu e bateu a cabeça no corrimão de um banheiro adaptado, ficando em coma por cinco dias.

O caso aconteceu no dia 20 de agosto, mas só veio à tona após a menina receber alta do hospital na última segunda-feira (2). A família da criança registrou um boletim de ocorrência e denunciou a falta de assistência da escola.

Segundo a mãe, a menina chegou em casa queixando-se de dor de cabeça e, pouco tempo depois, teve convulsões e desmaiou. Após passar por diversas unidades de saúde, a criança foi diagnosticada com traumatismo craniano e um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A família afirma que a escola não prestou o devido atendimento à menina no momento do acidente e que as informações sobre o ocorrido foram contraditórias. A Secretaria de Educação, por sua vez, informou que a criança foi atendida pelos funcionários e que saiu da escola andando, acompanhada pela mãe.