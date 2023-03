Criança de 5 anos morre após incêndio em prédio; mãe é suspeita

Uma criança, de 5 anos, morreu após um incêndio em um apartamento em Taguatinga, no Distrito Federal. De acordo com testemunhas, a mãe da vítima ateou fogo no imóvel.

Vizinhos informaram que a mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e não teve ferimentos graves. As testemunhas disseram ainda que ela contou que queria tirar a própria vida e deixou a filha trancada no quarto, para ela não se ferir.

Ela foi presa em flagrante. Os militares informaram que vizinhos socorreram a criança e a entregaram para o Corpo de Bombeiros.

Os militares disseram que tentaram reanimar a vítima, mas não conseguiram. O g1 aguarda resposta da Polícia Civil.

