Criador de aves é multado por irregularidades em Potirendaba

Um criador amadorista de aves foi multado pela Polícia Ambiental esta semana, por apresentar inconformidade e irregularidades entre os dados constantes no plantel e as aves, em Potirendaba (SP).

Segundo os policiais, durante a fiscalização as equipes constataram que, das 56 aves apresentadas na relação dele, apenas sete estavam no local. E outras 24 aves que não constavam nos documentos, estavam pela casa.

De acordo com a legislação ambiental, um indivíduo pode adquirir autorização para criar aves nativas, desde que obedeça a uma série de regras, entre elas, manter a relação de aves, conhecida como plantel, atualizada. Bem como não retirar as aves do endereço registrado no sistema.

Ainda segundo os policiais, irregularidades também foram encontradas nas aves. Além de algumas delas não apresentarem anilhas, outras estavam com anilhas adulteradas.

O homem foi autuado por apresentar plantel desatualizado e pela falta de anilhas ou adulteração delas.