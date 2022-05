Ação foi realizada em parceria com o Sebrae e teve como objetivo também a prevenção de riscos e redução da ocorrência de vulnerabilidade social Na última semana a equipe do Cras Leste, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, em parceria com o Sebrae, promoveu uma oficina integrada com o público atendido pela unidade com objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitário. Com o tema “Os pilares da inteligência socioemocional”, a analista de negócios sênior do Sebrae, Carla Valéria Coletti Pessôa, trabalhou com dinâmicas para discutir o fortalecimento da mulher e formas de melhorias junto à vida pessoal, social e profissional, possibilitando a todo instante aos participantes, abertura para a manifestação de ideias e sentimentos. Além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitário, a ação também teve como intuito proporcionar a prevenção de riscos sociais, redução da ocorrência de vulnerabilidade e melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas pela unidade. A coordenadora do Cras Leste, Denise Oliveira, ressaltou a importância de parcerias para contribuir com aumento de acesso aos serviços sociais oferecidos pela Prefeitura. “Ações como essa trazem um resultado bastante positivo para as famílias. São assuntos muito relevantes que favorecem o empoderamento e a promoção da inclusão social”, disse ela.