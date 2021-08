COVID: semana inicia com queda de internações na Santa Casa de Fernandópolis

No primeiro boletim informativo dessa semana, a Santa Casa Fernandópolis registra queda no número de internados pelo novo coronavírus, em comparação com a semana passada.

Ao todo, são 19 internados, sendo que destes, 15 estão na UTI Covid e 4 na enfermaria Covid.

Dos internados no hospital, 14 são moradores de Fernandópolis, 2 de Estrela D Oeste, 1 de Macedônia, 1 de Pedranópolis e 1 de município que não pertence à microrregião.