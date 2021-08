Covid-19: Votuporanga inicia vacinação de pessoas com 23 anos

Se você tem 23 anos, pode comemorar que seu dia de tomar a vacina contra a Covid-19 chegou!

Antes de se vacinar faça seu pré-cadastro no site da Prefeitura e agilize seu atendimento. Lembre-se de levar comprovante de residência, CPF, RG, Cartão SUS e caixinha de leite.

Pré-cadastro

Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um pré-cadastro no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/. A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente, proporcionando mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O formulário pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.

Postos volantes

Os cinco postos volantes de vacinação atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. O Assary Clube de Campo fica na Avenida João Gonçalves Leite, nº 5.394 (Jardim Alvorada); Associação Antialcoólica, na Rua Padre Izidoro Paranhos, nº. 1999 (Chácara das Paineiras); Pólo da Universidade Aberta do Brasil – UAB, rua Pernambuco, nº 1.736 (Vila Muniz, próximo ao CSU); Centro de Convivência do Idoso – CCI, situado à Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 4.236, no cruzamento com a Rua Rio Grande (Vila Paes); e Capela Santo Expedito, localizada na Rua Nicolau Pignatari, nº 2,971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches (Colinas).