Na oportunidade, cerca de 50 atendidos entre as duas unidades receberam orientações e álcool em gel para a higienização das mãos e objetos, por meio de doação da empresa Naturall Shop para a Pasta.

Entre as orientações, lavar sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos ao rosto; usar sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos e objetos; não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros); caso você faça parte do público alvo da vacina contra gripe, imunize-se anualmente; mantenha hábitos saudáveis, alimente-se bem, coma verduras e frutas e beba bastante água; evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e mantenha-se no domicílio; mantenha as medidas de etiqueta ao tossir e espirrar (cobrir a boca e nariz com o antebraço ou lenço descartável); e evite abraços, apertos de mão e beijos no rosto.

Para André Figueiredo, que responde pelo expediente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, “na situação que estamos vivenciando é de suma importância a preocupação do Poder Público, não só com os moradores de rua, mas com os locais que abrigam essas pessoas. Nosso trabalho vai continuar oferecendo a essas pessoas que se encontram em estado de rua, locais para se abrigarem, alimentação e todo cuidado necessário. Nesta semana, vamos entregar máscaras nos dois locais”.