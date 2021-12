Covid-19: Secretaria da Saúde realizará plantões e iniciará aplicação de reforço para dose única da Janssen

Plantões serão em postos no Assary e Concha Acústica; Unidade Móvel estará na região oeste

Nesta quarta-feira (08/12), a Secretaria da Saúde inicia a aplicação da dose de reforço ao público que tomou a vacina Janssen há pelo menos dois meses da dose inicial e, para dar continuidade a esse e outros esquemas vacinais, haverá plantões para quem ainda não recebeu a primeira ou está apto a tomar a segunda ou dose de reforço, desde que esteja no prazo.

Os plantões serão realizados na quarta-feira no posto do Assary, das 8h às 20h e também com a Unidade Móvel da Vacina, na região oeste, nos bairros Monte Verde e Noroeste das 17h30 às 20h; na sexta-feira (10/12) o local de atendimento será na Concha Acústica das 18h às 21h.

Atualmente, o número de faltosos no município é de 18.477, sendo 5.849 dos que não retornaram para receber a segunda dose e 12.628 da terceira, que teve o prazo reduzido para quatro meses a dose de reforço e muitas pessoas podem não estar atentas a essa redução.

A secretária da Saúde, Ivonete Felix, ressalta a importância das ações que estão sendo realizadas para beneficiar a população, tanto ao acesso quanto na busca ativa. “O objetivo dos plantões nos postos fixos é proporcionar às pessoas que, por algum motivo não podem ir nos horários determinados, então tenham essa opção estendida até às 22h. E agora com a unidade móvel, estamos levando a vacina até alguns bairros para reduzir o número de faltosos e o resultado está sendo muito satisfatório”.

Além dos horários especiais, o atendimento normal continua sendo feito das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira, nos postos volantes montados no Assary e Capela Santo Expedito. Ao comparecer é necessário levar documentos pessoais e, para a dose de reforço, também é preciso o cartão verde, que é o comprovante do recebimento da dose anterior.

Incentivo

Como forma de apoio à campanha da Vacinação Covid-19, na noite da última segunda-feira (06/12) houve, no Parque da Cultura, uma reunião entre Secretaria da Saúde e proprietários de bares, restaurantes e lanchonetes para planejar ações em conjunto de incentivo a consumidores, assim como foi a iniciativa da cervejaria Lord Lion que, como forma de estímulo aos clientes, ofereceu chopp gratuito correspondente às doses vacinais tomadas em prevenção ao novo Coronavírus.