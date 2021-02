Na segunda-feira (1/3) inicia vacinação para idosos em geral com idade entre 80 e 84 anos

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga antecipou o começo da vacinação contra a Covid-19 para idosos acamados com idade entre 80 e 84 anos. Profissionais das unidades de saúde estão em contato com os familiares deste público e vão até as residências para aplicar a vacina.