Em Votuporanga, a transmissão está ocorrendo em adultos jovens e não entre os idosos, principal grupo de risco do Coronavírus devido as complicações que podem ocorrer se contaminados. A alta adesão dos idosos ao isolamento social também pode justificar o surgimento de casos não graves da doença no Município. “O jovem está sendo mais exposto, diferentemente dos idosos, que em sua maioria está mantendo o isolamento domiciliar. À nível municipal, esse fator pode explicar o baixo número de casos graves pelo novo vírus e ausência de óbitos até o momento”.

Decretos

“A estratégia de restrição de circulação de pessoas, por meio das determinações dos decretos municipais, foram fundamentais para compor este cenário que vivenciamos atualmente em Votuporanga”, explicou a Secretária da Saúde. Ela ressaltou ainda o apoio das Secretarias de Assistências Social, Educação e Cidade para sensibilizar e restringir os idosos e seus familiares sobre a necessidade do distanciamento social. “Todos esses fatores apontados aqui podem representar o achatamento da nossa curva, e serem considerados o nosso diferencial em relação aos outros municípios”.

De acordo com a Secretária, as medidas tomadas pelo Governo Municipal para controlar a aglomeração de pessoas têm sido positivas e indispensáveis. “Nossa sugestão é não afrouxar o isolamento e manter o distanciamento social ampliado. Todas as avaliações e estudos realizados pela equipe de Saúde do Município podem ser utilizados como referência para solucionar os problemas locais que estamos vivenciando diante do Covid-19”.

João Dado destacou que toda a sua equipe está mobilizada desde os primeiros alertas, atuando efetivamente em parceria com entidades, tratando do assunto com a sensatez que a conjuntura exige. “Toda a evolução do novo vírus está sendo acompanhada, momento a momento, por nossa equipe de Saúde para que tenhamos condições de minimizar as consequências da pandemia sobre a saúde da população. A prioridade agora é conter à disseminação do Coronavírus e assegurar a vida de cada cidadão votuporanguense”.

Expansão do Monitoramento de Idosos

Na ocasião, a Secretária da Saúde Márcia Reina falou também sobre o andamento do Serviço de Mapeamento e Monitoramento de idosos e pessoas acamadas cadastrados junto às Unidades de Saúde, desenvolvido inicialmente no Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, localizado no bairro Vila Paes, onde há a concentração da maior população idosa do Município, com 1.294 pessoas. O objetivo da ação é reduzir os casos graves de internações por Síndrome Respiratória Aguda através do acompanhamento dos grupos de risco.

Portanto, diante dos bons resultados, a Prefeitura de Votuporanga estenderá o Serviço para todo o Município, com a finalidade de atender aos 17,5 mil idosos. A estrutura de telemarketing necessária já está sendo finalizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde funciona o Centro do Empreendedor.

O Projeto busca a detecção precoce dos sinais de Coronavírus para a agilidade na implantação de ações de saúde; evita o deslocamento do idoso até a Unidade de Saúde, reduzindo os riscos de contaminação; dispõe de parceria intersetorial com a Secretaria Municipal da Assistência Social que acolherá os casos de vulnerabilidade social, onde houver ausência ou insuficiência de renda; e avalia e intervém nas situações de quadros depressivos ou outro transtorno psicológico dessas pessoas, seja em decorrência ou não do isolamento social.

“É uma ação proativa do Poder Público na proteção da saúde daqueles que tanto contribuíram com o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Devemos isso a todos eles”, disse o Prefeito João Dado.

A equipe que desenvolverá o Serviço é composta por dezenas de agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, e técnicos do setor administrativo e informática.