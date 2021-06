Covid-19: Prefeitura de Votuporanga, Unimed, Santa Casa e SanSaúde se unem em campanha de sensibilização

Ação será desenvolvida nas redes sociais e imprensa, com o objetivo de reforçar a necessidade de cada cidadão respeitar o protocolo de segurança

Em uma ação inédita, a Prefeitura de Votuporanga, Unimed, Santa Casa e SanSaúde lançam nesta quinta-feira (17/6) uma iniciativa conjunta de sensibilização no enfrentamento à Covid-19. A campanha “Todos Contra a Covid”, em sua nova edição, traz mensagens de impacto com o objetivo de gerar reflexão na comunidade.

As peças possuem frases como ‘Quanto mais você despreza o vírus, mais ele se espalha. Vai correr o risco?’ e ‘Casos aumentando e UTI’s lotando. Vai continuar ignorando?’, além de vídeos com testemunhos de pessoas que se contaminaram com a Covid-19 e daqueles que perderam amigos e familiares para o vírus. O trabalho também integra uma série de entrevistas em rádios, emissoras de televisão, sites e demais veículos de comunicação.

“Essa união é extremamente importante, porque é composta pelo sistema de saúde que é responsável por acolher toda a nossa população, de casos leves a graves. A prevenção é uma responsabilidade de todos. Como Poder Público, estamos fazendo a nossa parte, em ampliar leitos, trabalhar a sensibilização e buscar alternativas para não deixar a população sem atendimento”, destacou o prefeito Jorge Seba.

Votuporanga conta, hoje, com 33 leitos de UTI destinados para Covid-19 no Hospital Unimed e Santa Casa de Votuporanga, além de leitos de enfermaria que estão nas duas unidades hospitalares e na UPA. Já no Hospital de Campanha, destinado para votuporanguenses no aguardo de vagas em UTI do SUS – Sistema Único de Saúde, são 23 leitos com suporte ventilatório e hemodiálise.

De acordo com o último Informe Coronavírus divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde no dia 16 de junho, Votuporanga alcançou a marca de 362 mortes causadas pelo vírus, além de 13.531 casos positivos, sendo que 75 pessoas estavam hospitalizadas, 39 em Unidade de Terapia Intensiva.

Fiscalização

Paralelo ao trabalho de sensibilização, a Prefeitura de Votuporanga intensificou a fiscalização com o intuito de coibir aglomerações e acompanhar o cumprimento de regras estipuladas pelo Plano São Paulo de Flexibilização. Entre os dias 11 e 13 de junho, foram registradas 35 denúncias e 46 estabelecimentos foram fiscalizados, que gerou duas autuações.

Desde o início deste mês, foram atendidas 85 denúncias e averiguados 120 estabelecimentos, além de sete multas aplicadas cujos valores variam entre R$ 1.100,00 a R$ 3.300,00. As autuações foram direcionadas a estabelecimentos que descumpriram regras de decretos permitindo aglomerações e/ou funcionando em horário não permitido.

A fiscalização é realizada pela Prefeitura de Votuporanga, com o apoio da Polícia Militar e Vigilância Sanitária. Quem notar alguma aglomeração, pode denunciar pelo telefone (17) 99615-1003.