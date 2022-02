Covid-19 mata jovem de 25 anos em Santa Fé do Sul

É com grande pesar que a Secretaria Municipal de Saúde da Estância Turística de Santa Fé do Sul comunica dois óbitos por Covid-19 registrado no município.

O 150º óbito trata-se de uma pessoa do sexo feminino, 61 anos, portadora de comorbidades, que estava internada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Santa Fé e faleceu por Covid-19 no dia 31/01/2022. A paciente fez o esquema vacinal, mas não tomou a dose de reforço.

O 151º óbito trata-se de uma pessoa do sexo masculino, 25 anos, portador de comorbidades, que estava internado na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Santa Fé e faleceu por Covid-19 no dia 02/02/2022. O paciente não tomou nenhuma dose da vacina.

Atualmente, 1.016 pessoas estão em isolamento domiciliar infectadas pela Covid em Santa Fé do Sul.

