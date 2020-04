Covid-19: Juventus anuncia recuperação de Matuidi e Rugani

O argentino Paulo Dybala e a esposa ainda seguem em quarentena.

A Juventus anunciou hoje (15), pelas redes sociais, que os jogadores Blaise Matuidi e Daniele Rugani estão recuperados do novo coronavírus (covid-19) O meio-campista francês e o zagueiro italiano passaram por novos exames que constataram a ausência do novo Coronavírus no corpo dos atletas.

A cura de Matuidi e Rugani foi anunciada pelo twitter da equipe italiana. Apesar da boa notícia, a Velha Senhora ainda aguarda a recuperação de Paulo Dybala. O argentino foi diagnosticado com covid-19 depois dos dois companheiros e está isolado desde o dia 11 de março com a esposa Oryana, que também está infectada. O casal não apresenta sinais graves da doença, mas seguem em quarentena para evitar o contágio de outras pessoas.