COVID-19: falece a senhora Maria Isaura André Delgado, fundadora do Supermercados Santa Cruz

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 14, a senhora Maria Isaura André Delgado, aos 88 anos de idade. Vítima da COVID-19, a senhora Maria Isaura faleceu vítima de complicações da COVID-19.

Estava internada no Hospital Beneficência Portuguesa em Rio Preto, era viúva do querido José Delgado – Supermercado Santa Cruz, deixa os filhos Andréia Delgado, Maria Helena e Célia Regina (in memoriam), além de netos e bisnetos.

Em instantes, mais informações sobre o velório e sepultamento da senhora Maria Isaura.