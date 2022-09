O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Bauru, no trecho que fica em uma área de mata localizada entre a Vila Nipônica e a Vila Falcão, na tarde desta quinta-feira (1), em Bauru.

Segundo a Polícia Militar, o cadáver foi localizado por volta das 17h e, devido à área de difícil acesso, foi retirado do local com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações não havia sinais aparentes de violência no corpo.