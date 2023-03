Corpo de policial militar aposentado desaparecido é encontrado enterrado em Indiaporã

Foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira, dia 30, o corpo do idoso de 70 anos, conhecido por “Camargo”, policial aposentado, enterrado em um canavial no município de Indiaporã, região de Fernandópolis.

Jovelino estava desaparecido desde o dia 18, quando teria saído para uma pescaria e não mais retornou, chamando a atenção de famílias de Votuporanga e São Paulo. A falta de comunicação via celular também chamou a atenção dos familiares pelo desaparecimento.

Polícias Militar e Civil foram acionadas e percebido que faltava um veículo Fiat/Uno, cor prata, outra informação é que na residência dele em Ouroeste, outro veiculo Fiat/Siena e uma TV também teriam sido furtados.

O fato ainda está em fase de apuração.