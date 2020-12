Corpo de fernandopolense é encontrado no rio Grande

Os Bombeiros de Minas Gerais localizaram na manhã desta sexta-feira, dia 18, o corpo do fernandopolense desaparecido nesta quinta-feira, após a embarcação em que ele estava virar no rio Grande, divisa de São Paulo com Minas Gerais.

James Henrique Pinheiro, 40 anos, estava a dois metro de profundidade a aproximadamente 30 metros da margem do rio Grande do lado mineiro. De acordo com os militares, os bombeiros começaram a procurar no local exato em que o homem havia desaparecido conforme orientação de uma foto tirada pela equipe de bombeiros no dia anterior.

O que chamou a atenção foi a profundidade considerada rasa para quem sabe nadar. De acordo com familiares, James era um ótimo nadador, o que levanta a suspeita de que, antes de cair na água, ele tenha batido a cabeça no barco e ficado inconsciente.

O corpo foi entregue para a funerária e transportado para o Pronto Socorro de Iturama.

O sepultamento será realizado por volta das 17h30 em Fernandópolis.

O CASO

O Corpo de Bombeiros de Iturama foi acionado, na tarde desta quinta-feira (17), para uma ocorrência de afogamento em um braço do Rio Grande, a cerca de 17 quilômetros de Iturama.

De acordo com as primeiras informações divulgadas, a vítima trata-se de um homem de aproximadamente 40 anos, morador de Fernandópolis – SP. Ele estava pescando na companhia de seu filho de 12 anos.

A criança teria ficado em uma das margens do rio e, em determinado momento, o pai foi sozinho, de barco, em direção à outra margem do rio, momento em que, segundo relatos, a embarcação colidiu em um pedaço de madeira e o homem caiu da canoa.

O Corpo de Bombeiros realizou buscas no local até o entardecer desta quinta-feira.

Com informações de WA Mídia