A coronel da Polícia Militar Helena dos Santos Reis se filiou ao Republicanos. O anúncio foi feito pelo presidente da legenda em São José do Rio Preto/SP, Diego Polachini, nesta sexta-feira (13), e abre caminho para que ela dispute a Prefeitura na eleição de outubro

“O Republicanos de Rio Preto tem a honra de anunciar a filiação da Coronel Helena dos Santos Reis aos quadros do partido. Sua chegada representa um marco na nossa história partidária e um passo seguro na construção da renovação política que Rio Preto quer e precisa. Coronel Helena chega para ser protagonista deste processo”, consta em nota.

De acordo com Polachini, ela “conta com o apoio irrestrito do nosso presidente nacional, o vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, das nossas secretárias nacional e estadual das Mulheres Republicanas, deputadas federais Rosângela Gomes (RJ) e Maria Rosas (SP), e de toda a executiva nacional, estadual e municipal do Republicanos, com quem já teve contato.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Rodrigo Lima