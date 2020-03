O governo do estado de São Paulo anunciou hoje (31) um canal de comunicação para esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus por meio do aplicativo Whatsapp, além do site e das redes sociais oficiais do governo.

Para utilizar o SP Perguntas – Covid 19, o cidadão deve salvar no seu celular o contato com o número +55 11 95220-2923. Depois, basta abrir uma conversa no Whatsapp e mandar um oi para receber informações oficiais de como prevenir, se cuidar e também combater fake news (notícias falsas).

“Compartilhe nos grupos da família, de amigos e também do trabalho. Nos ajude a disseminar informações verdadeiras sobre o coronavírus”, diz nota do governo.

Eis o passo a passo para ter acesso a informações via Whatsapp:

1- Envie uma mensagem com oi

2- Receba uma lista de opções

3- Escolha a dúvida e envie o número

4- Aguarde a resposta

Outros canais

Os outros canais de informações oficiais do governo estadual paulista são os seguintes:

twitter.com/governosp

instagram.com/governosp

facebook.com/governosp

tiktok.com/governosp

saopaulo.sp.gov.br/coronavirus

t.me/spcoronavirus

youtube.com/governosp

FONTE: Informações | Agência Brasil