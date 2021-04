Coronavírus provoca mortes de mais duas pessoas em Jales

A Vigilância Epidemiológica informa que registrou 88 notificações de casos suspeitos para a Covid-19 em Jales nas últimas 24 horas. Entre estes casos ou os notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 26 testaram como negativos e 42 tiveram resultados positivos.

Os novos casos positivos foram diagnosticados em: crianças de 4, 7 e 10 anos; jovens de 12 e 17 anos; mulheres de 19, 20 (duas), 24, 33, 36, 38, 45, 47, 48 (duas), 56, 61, 63, 70 e 82 anos; homens de 33, 34 ,35, 36, 37 (dois), 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 53, 56, 58, 63 (três), 67 e 73 anos.

As unidades notificadoras destes casos confirmados são: Arapuã (03), Jacb (04), Municipal (04), Novo Mundo (02), Núcleo Central de Saúde (11), Oiti (07), Paraíso (01), Roque Viola (02), Rural (01), São Jorge (03) e Uniamérica (04). Outras 28 pessoas foram recuperadas da doença e estão liberadas do isolamento domiciliar. Com elas, Jales tem atualmente 4.284 pacientes curados do novo Coronavírus.

Com pesar o município confirma os registros de dois novos óbitos em decorrência da Covid-19: faleceu na tarde de ontem, 31 de março, um homem de 42 anos e na madrugada de hoje, 1º de abril, um homem de 60 anos. Ambos estavam internados na Santa Casa de Jales.