Coral Canto Livre recebe novos cantores para teste na segunda-feira

O Projeto é estruturado em aulas semanais e proporciona aos participantes uma iniciação em Técnica Vocal e Teoria Musical. O curso pretende subtrair os fatores negativos dos cantores, partindo de um trabalho com a autoestima dos participantes, melhorando a técnica vocal destes, assim como a interpretação, a expressão vocal/corporal e dar noções de teoria musical.

As aulas, que são ministradas pelo Regente Marcio Zarsi, tem como objetivo trazer pessoas que gostam ou têm vontade de cantar, porém têm medo, insegurança ou vergonha. O Canto é um destes atos comuns “reprimidos” pelas pessoas que, após desbloqueado, é capaz de fazer com que os cantores sintam muito prazer e plenitude. Pensando nisso, este projeto pretende trabalhar pessoas que apresentem tais bloqueios e tentar eliminá-los ou ao menos diminuir estes com o exercício da Técnica Vocal.