A informação foi divulgada pelo Centro Social Estoril, que administra a creche onde uma professora foi flagrada maltratando os estudantes em São José do Rio Preto

A coordenadora da “Creche Irmã Julieta” foi afastada das funções após divulgação de imagens que mostram uma professora maltratando as crianças. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (24), pelo Centro Social Estoril. A suspeita é que a coordenadora sabia das agressões e não comunicou as autoridades em São José do Rio Preto (SP).