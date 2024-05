O aguardado Votu Otaku Fest está prestes a começar e já foi dada a largada para a contagem regressiva. A nona edição está marcada para o próximo sábado, dia 19 de maio, das 9h às 18h, no Assary Clube de Campo, em Votuporanga. Este é um dos maiores eventos da cultura pop asiática do Noroeste Paulista, atraindo visitantes de diversas cidades e estados próximos em busca de diversão, entretenimento e muita cultura nerd e geek. A programação do evento promete trazer atividades para toda a família, desde painéis informativos, workshops, competições de cosplay e K-pop. A abertura dos portões está marcada para às 9h e o início do evento às 10h. O painel com os convidados especiais, incluindo o renomado dublador Marco Ribeiro, o talentoso músico Zé da Viola e a aclamada cantora Kika Tristão, está previsto para às 16h. Haverá ainda a participação de figuras icônicas da comunidade cosplay, como Ayu, Katsukio, Eder Cosmaker e Nanda Takashi. São dois tipos de passaporte para o evento: ingresso normal no valor de R$25,00 + 1kg de alimento não perecível (obrigatório) e ingresso vip que dá direito a foto com os dubladores e pôster exclusivo autografado no valor de R$50,00. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos através do site oficial ou nos pontos de venda, na loja Guerreiro Offline (R. Tocantins, 3559 – Vila Marin, Votuporanga – SP) e Loja Scapin (Rua Amazonas, 3261 – Centro, Votuporanga-SP). No dia do evento, o valor da entrada será R$30 + 1kg de alimento. Vale ressaltar que a doação do alimento não perecível é obrigatória e toda a arrecadação será revertida para entidades assistenciais do município.