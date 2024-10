Consultórios Municipais ficarão abertos neste sábado, das 8h às 16h, realizando ações do Outubro Rosa

Estarão disponíveis serviços de coleta de material para exames de Papanicolau, solicitação e agendamento de mamografias, atualização de caderneta de vacinas e orientações preventivas

Neste sábado, dia 26 de outubro, os Consultórios Municipais de Votuporanga ficarão abertos, das 8h às 16h, em comemoração ao Outubro Rosa, mês de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

Entre os serviços que estarão disponíveis às mulheres nesta data constam a coleta de material para exames de Papanicolau, solicitação e agendamento de mamografias e orientações preventivas sobre a saúde da mulher.

As pessoas que se dirigirem as Unidades de Saúde poderão aproveitar a oportunidade também para atualizar a caderneta de vacinação. Na ocasião, estarão disponíveis, inclusive, doses do imunizante contra o HPV para adolescentes. Essa vacina previne contra o câncer de colo de útero.

O exame de Papanicolau pode ser feito, sem necessidade de agendamento, por todas as mulheres com vida sexual ativa. Para realizar o exame, a mulher não deve estar menstruada e não pode ter tido relações sexuais nos três dias anteriores, além de evitar também o uso de duchas e medicamentos internos.

A solicitação de mamografias é voltada para mulheres com idade entre 45 e 65 anos, no entanto, quem não se enquadra nessa faixa etária, mas encontrou nódulos no autoexame pode, e deve, passar por avaliação médica.

Durante todo o dia, as mulheres que estiverem aguardando por algum atendimento nos Consultórios Municipais também receberão orientações em geral sobre a saúde da mulher oferecidas por profissionais das unidades.

No sábado (26/10), algumas unidades também realizarão atividades especiais como, por exemplo, a aula de zumba para as mulheres que residem na região do Jardim Marin. A ação está sendo organizada pelo Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto” e programada para iniciar às 9h, na área externa em frente à unidade.

Serviços disponíveis durante o mês de Outubro

Importante ressaltar que durante todo o mês, os Consultórios Municipais também oferecem palestras e serviços voltados ao assunto como testes rápidos para detecção de IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), além de orientações/avaliações de saúde bucal.

No Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no bairro Vila Paes, por exemplo, as pacientes que estiverem aguardando por atendimento no dia 25 de outubro, sexta-feira, poderão assistir à palestra “O poder da alegria”, que será ministrada pela palestrante Claudia da Cruz, das 7h às 9h.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Saúde pelo telefone 3405-9787 ou no Consultório Municipal mais próximo de sua casa.