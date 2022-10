Carreta do Hospital do Amor fica em Votuporanga esta semana

Mulheres que estavam na fila aguardando por exame de mamografia estão sendo comunicadas pela Secretaria da Saúde sobre o horário agendado

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga informa que nesta semana, entre os dias 17 e 21 de outubro, a carreta do Hospital do Amor de Barretos fica na Praça São Bento, das 8h às 17h, para realizar exames de mamografia em mulheres com idade entre 40 e 69 anos e também exames de papanicolau para que tem de 25 a 64 anos. A ação é em virtude da campanha Outubro Rosa e tem como objetivo agilizar o tempo de espera por exames de mamografia para pacientes que já estavam aguardando pelo procedimento.

As mulheres que estavam na fila aguardando pelo exame estão sendo comunicadas pela Secretaria da Saúde sobre o horário agendado na carreta e devem comparecer com os documentos necessários. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Saúde: (17) 3405-9787.

Importância da mamografia

A mamografia é uma espécie de raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. O exame é capaz de detectar nódulos nos seios antes mesmo de eles serem palpáveis. Geralmente, para confirmar o diagnóstico, é preciso realizar uma biópsia, que identifica se o tumor é maligno ou benigno e outras características mais específicas.