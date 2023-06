Construção de nova escola no bairro Colinas avança e modifica cenário da região

Obra com estrutura pré-moldada segue com rapidez; 35% dos trabalhos já foram executados

Mais uma obra da Prefeitura de Votuporanga segue em ritmo acelerado e chama atenção de quem passa pela região norte da cidade, mais precisamente pelo bairro Colinas. Com cerca de 3,5 mil metros quadrados de área de construção, a nova escola estadual já está com 35% dos trabalhos executados que tendem a avançar ainda mais por se tratar de estrutura pré-moldada.

Na última semana, o prefeito Jorge Seba, o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto, e o engenheiro responsável por fiscalizar a obra, Gustavo Amaral, visitaram o local. “É mais uma obra que segue com rapidez e celeridade necessárias. Já temos o piso superior onde teremos dez salas de aula e no andar de baixo, outras duas. Também teremos a quadra com total acessibilidade”, disse o prefeito Jorge Seba.

A obra foi conquistada pelo prefeito junto ao deputado estadual Carlão Pignatari, enquanto exercia o cargo de Governador do Estado de São Paulo, no ano passado. A escola contará com dois pavimentos, sendo que no inferior terão duas salas de aula, uma de recursos, pátio, cozinha, refeitório, parte administrativa, quadra coberta e estacionamento. No piso superior serão instaladas dez salas de aula, dois laboratórios, uma sala de informática e outra de leitura.

A unidade está sendo construída em terreno da Prefeitura de 7 mil metros quadrados localizado atrás do Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes”. Para construção, a Prefeitura conta com recursos do Governo do Estado no valor de R$10,7 milhões.

Mais duas escolas em construção

O investimento em construção de novas escolas não para por aí. Outras duas unidades de educação infantil seguem em forte ritmo: uma no Carobeiras (em um terreno de 2,6 mil metros quadrados próximo ao Consultório Municipal) e outra no Cidade Jardim (em um terreno de cerca de 3 mil metros quadrados, na Rua Fauzi Salomão Kanso).

“Estamos fazendo história, com a construção de três novas escolas ao mesmo tempo em Votuporanga, sendo duas para atender crianças de zero a cinco anos e uma para atender adolescentes, com oferta de ensino estadual nos níveis fundamental e médio. Além dos benefícios permanentes que teremos na área educacional, também temos nossa economia aquecida com geração de emprego por conta das obras em andamento”, finalizou o prefeito Jorge Seba.