Conselho Municipal de Saúde: eleições definirão novos membros da sociedade civil para biênio 2021/2023

Entre titulares e suplentes há 28 vagas; prazo segue até o dia 29 deste mês

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, de acordo com Deliberação publicada em edição eletrônica no Diário Oficial, torna pública as inscrições com a finalidade em eleger membros da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Saúde (CMS) durante o próximo biênio que será compreendido entre os anos de 2021 e 2023. O prazo para concorrer segue até a próxima quarta-feira (29/09), tanto pelo email cms@votuporanga.sp.gov.br, quanto presencial na própria Pasta, localizada na Rua Santa Catarina, nº 3.890 (Patrimônio Velho) das 8h às 17h.

No total, entre titulares e suplentes, há 28 vagas disponibilizadas, sendo quatro para Prestadores de Serviços do Sistema Único de Saúde, oito para Trabalhadores da área de Saúde e 16 para Usuários do Sistema Único de Saúde.

Interessados ao pleito em concorrer aos cargos de acordo com a área ou segmento de atuação, deverão apresentar ofício de requerimento de inscrição do candidato-eleitor devidamente preenchido, que está disponível no site https://www.votuporanga.sp.gov.br/, na seção “Serviços ao Cidadão” em “Diário Oficial”, acompanhado de cópia do RG do candidato-eleitor. As entidades filantrópicas devem ainda apresentar comprovante de inscrição no Conselho do qual está vinculado; Conselhos de Direito não precisam apresentar inscrição no CNPJ/MF e nem comprovante de inscrição do Conselho que é vinculado; e Associações de Moradores de Bairro estão desobrigadas de apresentação do comprovante de inscrição do Conselho que é vinculado.

Eleição

A Assembleia de Eleição da Sociedade Civil para a escolha dos órgãos que representarão o CMS será realizada no dia 08 de outubro, em local a ser definido, dependendo do número de candidatos inscritos.

Mais informações podem ser obtidas pelo edital no Diário Oficial Eletrônico ou no setor administrativo da Secretaria da Saúde, através do telefone (17) 3405-9787.