Conselho da Comunidade Negra de Votuporanga completa 20 anos e recebe homenagem da Câmara Municipal

Representantes celebram 20 anos do Conselho da Comunidade Negra de Votuporanga e são homenageados pelo Legislativo votuporanguense

A Câmara de Votuporanga recebeu na noite desta segunda-feira (12/09) representantes do CPDCN (Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra), que comemora 20 anos de sua formação no município nesta terça-feira (13/09). O Conselho tem como atual presidente o policial militar Edwaldo Pereira.

Com uso livre da tribuna, um dos integrantes, o vice-presidente Moisés Matos falou sobre o trabalho atual do Conselho, bem como da história de luta dos conselheiros. Por sua vez, o vereador Jurandir Bendito da Silva, o Jura Silva, apresentou uma homenagem, endossada pelos demais parlamentares, homenageando o CPDCN pelos 20 anos de atuação no município.

Veja a homenagem:

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN) de Votuporanga que nesta terça-feira, dia 13 completará seus 20 anos de fundação em Votuporanga

A homenagem se faz necessária diante da importância desse Conselho ao município. Por 20 anos estiveram reunidos cidadãos votuporanguenses engajados pela causa, corroborando para promover atividades que visem à defesa dos direitos da comunidade negra, à eliminação das discriminações que a atingem, à sua plena inserção na vida social, econômica, política e cultural; para que em parceria com os Executivo e Legislativo sejam viabilizados projetos de lei que visem assegurar e ampliar os direitos da comunidade negra; para desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas às problemáticas da comunidade negra; para desenvolver projetos próprios que promovam a participação da comunidade negra em atividades de todos os níveis; para estudar os problemas, receber sugestões manifestadas pela sociedade e opinar sobre denúncias que lhe sejam encaminhadas.

Em frente a magnitude deste Conselho não poderíamos deixar de lembrar de cada um que juntou forças nesse movimento através dos seus Presidentes os quais desempenharam importante papel no crescimento e desenvolvimento deste Conselho.

Gostaria de enaltecer nomes como o do Sr. Lucas da Silva presidindo de 2005 a 2007, do Sr. Gilvan Carlos dos Santos de 2007 a 2010, da Sra. Maria Madalena Moreira de 2010 a 2013, de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, do Sr. Benedito Donizete Moreira de 2017 a 2019, do Sr. Marcos Antônio Soares de 2019 a 2021 e do atual presidente Sr. Edwaldo Pereira da Silva de 2021 a 2023.

Muitas foram as realizações com o propósito de enaltecer o reconhecimento à Comunidade Negra como palestras, apresentações e oficinas culturais, sensibilizações voltadas à questão da saúde dentre diversas outras atividades, as quais possibilitaram inclusive o Prêmio Comunidade Negra 2019. Votuporanga obteve o 3º lugar por ser um município atuante em ações de Políticas Públicas voltada à população negra dentro de todo o Estado de São Paulo.

Gostaria de destacar que ao longo desses 20 anos alguns frutos foram semeados e colhidos através desta Casa de Leis como a nomeação da Avenida Zumbi dos Palmares no Parque Vivendas, homenagem à população negra de elevada importância na construção, desenvolvimento e história de nossa cidade. O plantio de exemplares da árvore Baobá em solo votuporanguense o que nos remete a lembrar o quão africano também é o nosso município. Município este fértil, de fartura e em cura. Cura por um lugar igualitário para todos os povos.

E a luta não para. A atual gestão, presidida pelo Sr. Edwaldo, obteve mais uma vitória com o recém acordo fechado com a EDUCAFRO o que garante a chegada de um cursinho preparatório (vestibulares e concursos) a ser oferecido aos jovens negros e/ou situação de vulnerabilidade gratuitamente em uma honrada parceria com a UNIFEV possibilitando que os mesmos alcancem um futuro promissor através dos estudos preparando-se para alçar voos maiores e contribuir não só em nosso município, mas também a nível nacional.

Fica aqui registrado o nosso reconhecimento ao Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra pelos 20 anos de contribuição ao nosso município.