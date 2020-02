Conheça os tipos de câncer mais incidentes estimados para os próximos anos no Brasil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Enfermidade é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as quatro principais causas de morte prematura.

Nesta terça-feira (4), data que marca o Dia Mundial de Combate ao Câncer, o Inca (Instituto Nacional do Câncer), órgão auxiliar do Ministério da Saúde, divulgou uma estimativa sobre os tipos de câncer mais incidentes estimados para o triênio 2020-2022 no Brasil.

De acordo com o documento, a enfermidade é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos países.

Para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos (450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma). O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil).

Em relação ao público masculino, os tipos mais frequentes, à exceção do câncer de pele não melanoma, serão próstata (29,2%), cólon e reto (9,1%), pulmão (7,9%), estômago (5,9%) e cavidade oral (5,0%).

Já para as mulheres, exceto o câncer de pele não melanoma, os cânceres de mama (29,7%), cólon e reto (9,2%), colo do útero (7,4%), pulmão (5,6%) e tireoide (5,4%) figurarão entre os principais. O câncer de pele não melanoma representará 27,1% de todos os casos em homens e 29,5% em mulheres.

Prevenção

Há determinados jeitos de fazer a prevenção de cada tipo, mas há um consenso na área médica: todos os cânceres listados poderiam ser reduzidos com medidas preventivas ou mudança de hábitos ou exames periódicos mais frequentes.

As atitudes a serem tomadas são: uma dieta variada e saudável com muita fruta, verduras, legumes e muita fibra; pouco ou nenhum álcool; zero tabaco; e a manutenção do peso por meio de atividade física regular.

“Mais do que buscar uma dieta milagrosa, que não existe, procuramos ressaltar sempre que uma alimentação equilibrada, com exceções esporádicas, e rica em alimentos naturais, é o que faz a diferença ao longo do tempo”, salienta o nutricionista Vitor Rosa.

Veja, a seguir, as dicas de prevenção dadas pela chefe de oncologia clínica do Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp), Maria Del Pilar Estevez Diz, para os cinco casos mais comuns da doença em homens e mulheres.

Homens

Próstata

A prevenção para o câncer de próstata, o mais comum entre homens, pode ser bem simples, mas infelizmente não é feita corretamente, muito por falta de informação. Para prevenir, basta realizar exames urológicos com frequência a partir dos 50 anos de idade.

Traqueia, brônquio e pulmão

Não há muito segredo: tem que parar de fumar ou não fumar. “O ideal é não fumar, mas é sempre bom parar de fumar, não importa a idade”, afirma Maria Del Pilar.

Cólon e reto e estômago

Para esses dois tipos de câncer, é fundamental manter uma alimentação baseada em alimentos pouco ou nada gordurosos, refeições in natura e ingerir uma grande quantidade de fibras.

Para homens a partir dos 50 anos, é recomendável a realização de exames periódicos para conferir se não há lesões percursoras, os chamados pólipos intestinais. É também possível ser feita o rastreamento e a prevenção por exames de colonoscopia, retossigmoidoscopia ou indicada por sangue oculto nas fezes.

Cavidade oral

Além do consumo de tabaco e álcool, o papiloma vírus é um grande fator de risco do câncer relacionado à cavidade oral. Como prevenção, é importante se vacinar contra o HPV, usar proteção ao fazer sexo oral e visitar o dentista periodicamente ou em caso de ferimentos de difícil cicatrização.

Mulheres

Mama

No mundo, há uma significativa redução de mortalidade deste câncer por causa do diagnóstico precoce e de tratamentos eficientes.

O Inca recomenda a mamografia para mulheres a partir dos 50 anos, assim como exames periódicos de rastreamento para verificar lesões pequenas imperceptíveis ao apalpar. Em caso de sentir nódulos, secreção ou mamilo invertido, procurar um médico.

Cólon e reto

Para esses dois tipos de câncer, é fundamental manter uma alimentação baseada em alimentos pouco ou nada gordurosos, refeições in natura e ingerir uma grande quantidade de fibras.

A partir dos 50 anos, é recomendável fazer exames preventivos.

Colo do útero

A chefe de oncologia clínica do Icesp, Maria Del Pilar Estevez Diz, recomenda a realização do exame de papanicolau a partir dos 24 anos. Por ser um câncer diretamente relacionado ao papiloma vírus, a médica recomenda fazer a vacinação ainda quando jovem (o Ministério da Saúde recomenda entre 9 e 14 anos). A proteção na hora do sexo é imprescindível.

Traqueia, brônquio e pulmão

A recomendação para as mulheres é a mesma direcionada aos homens. Não há muito segredo: tem que parar de fumar ou não fumar. “O ideal é não fumar, mas é sempre bom parar de fumar, não importa a idade”, afirma Maria Del Pilar.

Glândula tireoide

Se perceber alguma anormalidade no pescoço, procurar um médico rapidamente.

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP