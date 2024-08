Inscrições devem ser feitas pelo site da Instituição; valor do investimento é de R$ 30, que pode ser parcelado em até 2 vezes

Com o intuito de debater os avanços no mercado de trabalho, as inscrições do Congresso de Negócios dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev estão abertas até a próxima terça-feira (20/8). O evento, com programação diversificada, será promovido entre os dias 26 e 28 de agosto e é direcionado a graduandos e profissionais das áreas.

As inscrições devem ser feitas pelo site[%20unifev.edu.br/coneg24] unifev.edu.br/coneg24. O valor do investimento é de R$ 30 e pode ser parcelado em até 2 vezes.

Nos três dias, o Congresso será realizado no período noturno no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. “O evento permitirá aos participantes interagir com profissionais convidados, tirando dúvidas e qualificando-se para o competitivo mercado de trabalho”, destacou a Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, coordenadora de ambas as graduações”.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Nos dias 26 e 27 de agosto, os cursos promoverão uma ação social para arrecadar leite e copos descartáveis. Todos os itens arrecadados serão repassados a entidades assistenciais de Votuporanga, com o apoio do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev.