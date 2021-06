Idoso de 79 anos é agredido pelos filhos em condomínio de luxo

Um empresário, de 79 anos, foi agredido pelos filhos, uma jovem de 22 anos e um adolescente, de 16. A agressão foi na noite desta sexta-feira (18) no condomínio Damha I, em Rio Preto.

Após ser agredido, o empresário foi até a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência. Segundo consta na ocorrência, houve uma discussão entre os três antes das agressões. Foi preciso que a cuidadora intervisse.

De acordo com a vítima, ele faria uma viagem e os filhos, que moram no local, teriam que ir para a casa da mãe. Eles não concordaram com a decisão e se desentenderam, resultando na agressão.

Ele foi orientado a comparecer na delegacia do idoso para maiores esclarecimentos sobre como proceder. Além disso, foi informado sobre o prazo de seis meses para representar criminalmente contra os filhos.