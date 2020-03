Congresso de Educação anuncia palestra com Eduardo Shinyashiki

Especialista em desenvolvimento das Competências de Liderança organizacional será uma das atrações do Congresso, que já destacou Monja Coen e Bráulio Bessa.

O Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista acaba de anunciar mais uma grande atração para o 7º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. A abertura da programação, prevista para acontecer entre os dias 6 e 8 de julho, será com Eduardo Shinyashiki, palestrante, consultor organizacional, escritor, conferencista nacional e internacional, especialista em desenvolvimento das Competências de Liderança organizacional, educacional e pessoal e em neurocoaching. O evento é restrito a inscritos e o cadastro pode ser feito por meio das Secretarias de Educação dos municípios.

A palestra deve gerar para os participantes reflexão sobre a pluralidade e diversidade dos indivíduos e das culturas, fortalecendo uma nova forma de pensar e agir, novas habilidades e competências. “A ideia é fazer que o foco seja nos valores humanos como núcleo comum nos indivíduos, como cimento que une as diferenças, como direção que guia as ações, para que possamos nos espelhar no outro, aprender, crescer e cooperar com base no respeito recíproco”, explica Eduardo Shinyashiki.

O especialista ainda lembra que a “aprendizagem social e emocional é o processo em que crianças e adultos podem adquirir e aplicar efetivamente os conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias para compreender e gerir emoções, definir e atingir metas, sentir e mostrar empatia com os outros, estabelecer e manter relações positivas e tomar decisões responsáveis”.

Além de Eduardo, o ADE já divulgou a participação da Monja Coen e o poeta Bráulio Bessa. Para esta edição, são esperadas mais de 2 mil profissionais da educação, de cerca de 50 cidades do interior paulista. O evento é destinado para cidades que integram o Arranjo de Desenvolvimento de Educação do Noroeste Paulista.

“A cada ano a programação é pensada para agregar ainda mais valor e conteúdo aos nossos professores, para que juntos possamos avançar na qualidade do ensino da nossa região, que já é destaque em nível nacional”, destacou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

7º CIENP

A sétima edição do CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista será nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2020. O Congresso já reuniu grandes nomes como os escritores Leandro Karnal, Nino Paixão e Clóvis de Barros Filho; o astronauta Marcos Pontes; o Conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação Francisco Aparecido Cordão; o economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, Ricardo Paes de Barros; Prof. Dr. António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa, de Portugal; filho do cantor Roberto Carlos, Dudu Braga; e consultor educacional da Inglaterra, Anthony McNamara.

O time de organizadores é composto pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação – ADE Noroeste Paulista, Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, Ama – Associação dos Municípios da Araraquarense e IFSP Campus Votuporanga.

Interessados em participar devem entrar em contato com a Secretaria de Educação da sua cidade. Mais informações e novidades nas redes sociais @adenoroestepaulista ou no site oficial www.cienp.org.