ACIF: Alunos participam de conclusão de curso do Senac de Votuporanga

A Associação Comercial e Industrial de Fernandópolis (ACIF) em parceria com o SENAC Votuporanga, celebrou a cerimônia de conclusão do curso de Assistente de Recursos Humanos. O evento, realizado no prédio da ACIF, contou com a participação de alunos, professores e representantes das entidades envolvidas.

O curso, que teve a duração de seis meses, foi ministrado pela professora Andreia Rossafa, renomada educadora do SENAC Votuporanga. Durante este período, os alunos receberam uma formação completa e de alta qualidade, preparando-os para enfrentar os desafios do mercado de trabalho na área de Recursos Humanos.

Destaques da Cerimônia:

A cerimônia de conclusão foi marcada por momentos de grande emoção e celebração. Os alunos receberam seus certificados das mãos da professora Andreia Rossafa, que proferiu palavras inspiradoras, ressaltando a importância da educação contínua e do desenvolvimento profissional. Além disso, houve depoimentos emocionantes dos formandos, que compartilharam suas experiências e destacaram a relevância do curso em suas trajetórias profissionais.

Parcerias que Fazem a Diferença:

A parceria entre a ACIF e o SENAC Votuporanga foi essencial para a realização do curso. “Estamos extremamente satisfeitos com os resultados desta colaboração. A formação de novos profissionais qualificados em Recursos Humanos é uma vitória não só para os alunos, mas também para toda a comunidade empresarial de Fernandópolis e região”, afirmou o presidente da ACIF.

Agradecimentos Especiais:

A professora Andreia Rossafa, em seu discurso, agradeceu à ACIF pelo apoio e pela estrutura oferecida, e ao SENAC Votuporanga pela oportunidade de compartilhar seu conhecimento e experiência com os alunos. “É gratificante ver o crescimento e a evolução de cada um dos alunos. Eles estão preparados para fazer a diferença no mercado de trabalho”, disse Andreia.

Futuro Promissor:

Os formandos, agora capacitados, estão prontos para ingressar no mercado de trabalho e contribuir significativamente para o desenvolvimento das empresas da região. A ACIF e o SENAC Votuporanga reafirmam seu compromisso com a educação e o desenvolvimento profissional, prometendo novas parcerias e cursos para o futuro.

Para mais informações sobre os cursos e parcerias, visite o site da ACIF em www.acif.com.br ou entre em contato pelo telefone (17) 3465-3555.