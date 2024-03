Confusão e vandalismo causam tumulto em escola de Votuporanga

Uma confusão e ato de vandalismo registrados na Escola Estadual “Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior”, Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (21.mar), terminou com a chegada da Polícia Militar.

De acordo com o apurado, o episódio teria sido iniciado na hora do intervalo, quando um aluno teria tentado repetir o prato; no entanto, começou uma discussão com uma servidora da unidade. No calor da discussão, um mamão teria sido arremessado pela profissional contra o aluno, o que causou uma tentativa de agressão. O tumulto piorou quando outro aluno tentou defender a servidora e partiu para a agressão.

Os professores e servidores tiveram trabalho para conter os ânimos e a Polícia Militar foi acionada. Em vídeos enviados à redação é possível ver quando, no meio da confusão, um aluno sobe em uma plataforma e quebra um vidro de uma das portas de acesso, colocando em risco trabalhadores e alunos que estavam amontoados no local.

Não há informações de feridos.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo foi procurada, mas até o fechamento desta matéria não havia comentado o caso. Diário de Votuporanga