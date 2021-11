Na área de cobertura da Delegacia da Receita Federal de Rio Preto – 72 municípios – foram contemplados 2.238 contribuintes, que vão receber um valor total de R$ 2,140 milhões. O crédito bancário aos 260.412 contribuintes de todo o País será realizado no próximo dia 30, no valor total de R$ 450 milhões.

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.