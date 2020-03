Consulta do IPTU 2020 pode ser realizada no site da Prefeitura

A Prefeitura de Votuporanga disponibiliza a 2ª via do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2020), em seu site. O link está disponível na página inicial do site http://votuporanga.sp.gov.br/, na aba “Links” ou em “Serviços ao Cidadão”. A página direta para o serviço é https://web.votuporanga.sp. gov.br/app/pages/iptu.

O link disponibilizado contribui para que não haja aglomeração de pessoas na Central de Atendimento do Poder Executivo em momento de pandemia do Coronavírus (Covid-19). A orientação, neste momento, é que os munícipes deem preferência para os meios eletrônicos, evitando atendimento presencial.