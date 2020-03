Condutora perde controle de direção, carro sai da pista e deixa três levemente feridos na região

Acidente ocorreu na Rodovia Jarbas de Moraes – que liga Jales/SP à Santa Albertina/SP.

Na manhã desta segunda-feira (16), uma mulher e duas crianças que estavam em um veículo Ford/KA se envolveram em um acidente na Rodovia Jarbas de Moraes – que liga Jales/SP à Santa Albertina/SP.

De acordo com informações, o carro com placas de Fernandópolis/SP, teria saído à direita além do acostamento, após a condutora perder o controle de direção.

Os ocupantes sofreram ferimentos leves e foram socorridos por unidades do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Jales.

FONTE: Informações | regiaonoroeste.com