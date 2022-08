Condenados pela Justiça são capturados pela PM em Fernandópolis

Dois condenados foram capturados pela Polícia Militar de Fernandópolis em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça. As prisões acontecem na noite deste segunda-feira, dia 22.

O primeiro foi localizado no bairro Jardim Paraíso para cumprimento em regime semiaberto, com base em uma condenação no artigo 180 do Código Penal Brasileiro.

Já o outro foi localizado na Rua Plácido Conde, Parque Industrial.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial de Fernandópolis