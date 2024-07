De acordo com a polícia, Oliveira estava foragido desde 5 de maio. A prisão ocorreu na casa do suspeito, em São José do Rio Preto. Em seguida, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da cidade.

Tráfico internacional de drogas

Comprimidos de ecstasy eram distribuídos na região noroeste paulista — Foto: Reprodução/TV TEM

O “Barão” já havia sido preso por tráfico de drogas e tem uma ficha policial extensa.

Oliveira foi preso em 2005, com mais de 18 mil comprimidos de ecstasy. À época, ele foi condenado por comandar uma quadrilha de traficantes em cidades da região noroeste paulista.

O “Barão do Ecstasy” também foi apontado como comandante de um esquema de tráfico de drogas em todo o estado de São Paulo.

Além disso, o réu já respondeu a processo por tráfico internacional de entorpecentes na 4ª Vara Criminal de Rio Preto. Segundo as investigações, o “Barão do Ecstasy” trazia do Peru remessas frequentes de cocaína, sempre em pranchas de surf para despistar a polícia. De acordo com a polícia do Brasil, a droga era enviada para a Holanda, onde era trocada por ecstasy. Depois, os comprimidos eram vendidos em cidades do interior paulista. O criminoso chegou a confessar o crime e assumiu que contratava jovens para fazer o transporte das drogas. Em 2015, ele foi preso durante uma operação policial, mas foi solto pouco tempo depois. À época, a polícia encontrou armas na casa dele, uma calibre 32 e outra 38, além de munições dos mesmos calibres e de calibre 25.